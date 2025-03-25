Bucchioni: "Sarri sogna di chiudere la carriera alla Fiorentina, per lui sarebbe un grande coronamento personale"

Il giornalista e tifoso viola ha ribadito che il tecnico toscano originario di Figline sogna da sempre di allenare la Fiorentina

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato dell'incontro che ha avuto ieri a Coverciano con Maurizio Sarri in occasione della panchina d'oro assegnata a Simone Inzaghi davanti a Gasperini ed Italiano: "Maurizio sta studiando tutti i campionati perché è un cultore di calcio e vuole essere aggiornato su tutto prima di accettare o rifiutare una proposta. Magari venisse a Firenze, sarebbe bellissimo e anche lui verrebbe di corsa ormai lo sappiamo, è un discorso che conosciamo bene e che abbiamo affrontato più volte. Barone ebbe un confronto con lui e mi fu detto dalla dirigenza che non lo avrebbero mai preso perché non andavano d'accordo e perché vedevano diverse cose in un modo differente, di conseguenza è stato messo un veto sulla sua candidatura. Magari Rocco potrebbe intervenire per appianare questo problema, qualora decidesse di prenderlo, ma per ora Palladino è il tecnico scelto e si andrà avanti con lui. Per Sarri venire a Firenze sarebbe un sogno, chiuderebbe in viola la carriera perché ama la Fiorentina da sempre e sarebbe un bel coronamento personale dopo Napoli dov'è nato."