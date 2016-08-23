Bucchioni: "A Roma danno Borja per già fatto, il club batta un colpo"

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Mi aspettavo di più dalla squadra da un punto di vista caratteriale, mentre fisicamente ci sta di non partire al meglio visto...

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Mi aspettavo di più dalla squadra da un punto di vista caratteriale, mentre fisicamente ci sta di non partire al meglio visto che si è giocato il 21 di agosto dopo l’Europeo e la Copa America. La Fiorentina è una squadra molto tecnica, che si piace, ma manca sotto l’aspetto agonistico. Mi aspettavo una presa di posizione della Fiorentina un po’ più forte su Borja Valero. A Roma sono convinti che l’operazione sia già fatta, anche per questo la società dovrebbe ribadire che resta a Firenze. Sono certo che in società siano irremovibili e allora diciamolo chiaro e tondo ai tifosi viola e alla Roma. Portiere? Dragowski è stato preso proprio per dare sicurezza in futuro. Mi aspetto un colpo a centrocampo, ma non in porta”.