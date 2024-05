Bucchioni rivela: “La Fiorentina valuta anche Pioli per il post Italiano oltre ad Aquilani e Palladino”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno queste le sue parole: “Se la Juventus non esonera Allegri oggi dopo certi comportamenti sarei stupido, vorrebbe dire che non hanno valori. Italiano lo rimpiangeremo perché Italiano è di un livello molto alto, presa una squadra che lottava per la salvezza e portata stabilmente in Europa, forse è tanto criticato perché non partecipa alla vita della città, ma non lo fa perché non vuole distrazioni. Non credo Italiano si aspettasse tanto di più dalla società forse un difensore e un esterno a Gennaio, voleva anche un portiere ma Terracciano ha fatto comunque una buona stagione. Per il post Italiano la Fiorentina valuta oltre che ad Aquilani e Palladino anche Stefano pioli, tre anni fa avevano cercato Sarri ma qualcosa non ha funzionato, molto dipenderà dalle ambizioni di Commisso”.

