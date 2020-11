Bucchioni risponde alla Fiorentina: “Dò fastidio perché dico la verità. Quello che ho scritto è vero”

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha voluto rispondere alla Fiorentina che attraverso un comunicato ha annunciato azioni legali per l’articolo dello stesso Bucchioni su una testata giornalistica online, articolo in cui si racconta della richiesta di Joe Barone a Beppe Iachini di dimettersi. Da qui la difesa del giornalista a Radio Bruno. Le sue parole:

“Alla Fiorentina dò fastidio perché dico la verità, la società si deve preoccupare di se stessa che non deve far uscire questa notizia e deve preoccuparsi del motivo per cui io l’ho saputa. Alla Fiorentina evidentemente danno fastidio i giornalisti a questo punto. Loro sono appena arrivati, noi ci siamo da 40 anni e conosciamo tutti, Firenze non è New York, è una città piccola e le cose si sanno. Tra la società e Iachini c’è stato quello scambio di battute che io ho scritto”

