Bucchioni: “Riscatto Pjaca? Neanche con la pistola alla testa. Pioli s’inventi qualcosa. Vlahovic...”

Enzo Bucchioni a Radioblu: Ambizioni? La Fiorentina le ha abbandonate ormai, non è più come nel periodo 2012-2016. Domenica entrambe le squadre devono vincere, spero che Pioli abbia un guizzo, alla sq...

Enzo Bucchioni a Radioblu:

Ambizioni? La Fiorentina le ha abbandonate ormai, non è più come nel periodo 2012-2016. Domenica entrambe le squadre devono vincere, spero che Pioli abbia un guizzo, alla squadra mancano due giocatori: un regista ed un vice Simeone, e spero che in queste settimane il mister abbia provato in allenamento qualcosa di diverso, il gioco è scontato e deficitario, mi dispiacerebbe vedere i soliti noti nel solito 4-3-3.

Personalmente avrei spostato Veretout da regista ad interno, con due terzini di spinta capaci di attaccare. Vlahovic? Rischiarlo a Bologna dall’inizio non va bene ma di lui parlano tutti un gran bene.

Pjaca? Giocatore ad alto rischio, ma sono stanco di scommesse. Oggi non investirei sul croato neanche 10 milioni con la pistola alla testa. Non ci sono presupposti per rivedere il Marko del 2016”.