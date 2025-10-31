31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:58

Bucchioni: “Pioli non ha una società forte in appoggio e non è solo colpa sua”

Il noto giornalista è intervenuto per commentare la terribile situazione in casa viola in quest'avvio di stagione

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina in grande difficoltà: “Nel 2026 la Fiorentina fa 100 anni ma mai le era successo di non vincere una gara dopo 9 partite ed è un record negativo storico. La Fiorentina è penultima e non ha senso perché Commisso ha speso 90 milioni per fare una grande squadra, ma ora la situazione è surreale e il centenario rischia di essere orribile. I giocatori hanno delle facce smarrite e manca totalmente l’identità di squadra tanto da credere che Pioli abbia sbagliato la preparazione.”

Su Pioli: “Per tanti è l’unico colpevole, ma magari non è così. Lo avrebbero tutti esonerato a Firenze oppure una minoranza aspetterebbe fino a novembre nella sosta. Per me non è solo colpa sua, ma anche la società ha le sue perché Commisso non c’è per motivi di salute ed è giusto, ma ora la Fiorentina ha un vuoto enorme.” 

