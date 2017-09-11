Bucchioni: "Diego Della Valle ha chiamato Pioli dopo Verona. Non saranno a Firenze questo week end. Ecco perché"

Emblamatico l'abbraccio tra Pioli e Chiesa. Diego che chiama il tecnico viola non si vedeva da tantissimo tempo" cosi Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Il campionato della Fiorentina è cominciato ieri, facciamo finta che sia finita 1-0 perchè sarebbe sbagliato ora pensare che questa squadra può arrivare in Champions. Si sono viste alcune indicazioni interessanti, ad esempio per qualche singolo. L’aspetto più positivo sono i segnali di un gruppo forte di giocatori, emblamatico l’abbraccio tra Pioli e Chiesa come un padre con un figlio.

I tifosi amano e supportano la squadra, aldilà della contestazione ai Della Valle. Questo è un fattore che va avanti dal ritiro di Moena.

Di fatto c’è già stato il riavvicinamento di Diego e Andrea Della Valle, anche ieri c’è stata una telefonata a Pioli da parte di Diego, cose che non succedevano da anni. Presto li rivedremo anche a Firenze, sapevo che dovevano venire già col Bologna ma conoscendoli non mi stupirei che dopo il 5-0 di ieri aspettassero ancora per non passare come quelli che tornano perchè hanno vinto una partita”.