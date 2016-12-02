Bucchioni: "Paulo Sousa potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus il prossimo anno"

Già lo scorso anno c'è stato un contatto, poi la rimonta scudetto della squadra di Allegri ha cambiato tutto. Adesso..." le parole di Bucchioni

Questo un piccolo estretto dell'editoriale di Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb, queste le sue parole su un possibile approdo di Paulo Sousa alla Juventus:

"Qualcuno obietterà, ma Allegri non ha rinnovato in primavera? Esatto, il contratto è lungo e molto oneroso, ma sappiamo che i contratti si fanno e si disfano. L'ipotesi di un addio è da tenere in considerazione per tutti i motivi appena scritti. E allora? Nella passata stagione Allegri era attratto dalla sirene inglesi, nel tira molla con Mourinho, il Manchester pensò a lui e anche in quella circostanza la Juve si dirottò su un allenatore meno italianista, profeta di un gioco più brillante. L'attenzione andò su Paulo Sousa, indimenticato ex. Ci furono dei contatti, poi lo straordinario girone di ritorno dei bianconeri porto all'accordo e al rinnovo di Allegri. Bene. Il nome di Sousa ricomincia a circolare. C'è la sensazione che il gioco del portoghese potrebbe dare grandi risultati con un organico come quello della Juventus ben più forte di quello della Fiorentina. Il discorso è aperto, la riflessione pure" conclude Bucchioni.