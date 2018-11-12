Bucchioni: "Partiti bene solo grazie alla preparazione anticipata, la squadra è stata costruita male"

Ha voluto dire la sua ai microfoni di Radio Blu Enzo Bucchioni, che ha così parlato del brutto momento che stanno attraversando i viola e che ha puntato il dito soprattutto contro Corvino.“Da cinque m...

Ha voluto dire la sua ai microfoni di Radio Blu Enzo Bucchioni, che ha così parlato del brutto momento che stanno attraversando i viola e che ha puntato il dito soprattutto contro Corvino.

“Da cinque mercati c’è qualcosa che non convince, un monte ingaggi da ottavo-nono posto e la filosofia dell’autofinanziamento hanno portato a questa mediocrità. Abbinata all’incapacità dei manager di spendere i 120 milioni ricavati nell’estate del 2017: troppi esperimenti e giovani che non cresceranno mai. Ci sono troppi problemi non risolti: non c’è un vice-Simeone, non c’è un terzino destro che spinga, non c’è un regista visto che Badelj non è stato sostituito, non c’è un portiere esperto alle spalle di Lafont, significa che è una squadra costruita male. E negli ultimi due mesi la media è da retrocessione, la Fiorentina è partita bene solo perché aveva anticipato la preparazione. Corvino aveva fatto male anche a Bologna e fu esautorato da Di Vaio, ma per i Della Valle serviva un uomo che sapesse vendere e che piaceva alla città. Non c’è un giocatore comprato in estate che sta rendendo e la squadra si basa su quei tre, quattro giocatori acquistati l’anno scorso. E ho dei dubbi anche sullo stadio, perché i Della Valle non vogliono pagare lo spostamento della Mercafir. Fino a tre anni fa abbiamo visto giocatori come Salah, Cuadrado, Joaquin e sono stati dati via giocatori come Hagi, Mancini e Zaniolo: Corvino ha cancellato l’ottimo lavoro di Pradè e Macia. Non si può sempre ricominciare da capo”.