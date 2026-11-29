Bucchioni: "Paratici va mandato via subito, ha programmato un disastro che porta la Fiorentina in B"

Il giornalista ha sgretolato il direttore viola dopo le parole del pregara

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: "Un disastro assoluto dalla squadra alla gestione, non torna nulla. Zero grinta da parte dei giocatori che sono arrivati sempre secondi e il ritiro è stato inutile. Non so cosa hanno fatto in questi giorni magari hanno contato le margherite. Paratici è stato imbarazzante perchè non può dire che sapevano tutto sennò vuol dire che avete programmato un disastro. Paratici non sta capendo quello che succede e Commisso lo deve cacciare ora."

Prosegue: "Paratici sta dicendo che era tutto calcolato e non può essere, non ha senso e non si assume mai una responsabilità. Sta dando degli alibi ai giocatori che non si possono permettere. A quanto pare hanno programmato una stagione per andare in B perchè non hanno neanche la decenza di dire che si farà meglio e che ci sarà da rimediare."

Su Vanoli: "Paratici ha mandato via Vanoli e ora lo conferma, non può dire che sia il migliore possibile in questo momento. Sono tutti disastri che si succedono come l'infortunio di De Gea perché Christensen non è all'altezza."