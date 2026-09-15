Bucchioni: "Paratici ha sbagliato l'allenatore, ma ora è stato bravo a correggere l'errore"

Il giornalista è intervenuto per parlare di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: "Era una squadra spenta che si è accesa e non si parla di tattica o altro, semplicemente questa squadra non accettava l'allenatore e non aveva feeling coi giocatori. Non è una cosa comune vedere questo livello di incomunicabilità e questo cortocircuito ha portato all'esonero di Grosso che ti ha risolto un problema."

Prosegue: "L'allenatore era sbagliato ed il merito è quello di averlo cambiato subito. L'anno scorso Pioli diceva che era in grado di risolvere, stavolta la litigata è stata un bene perchè sono stati tempestivi a cambiare. Non capisco perché Paratici non abbia fatto a Grosso il mercato che voleva perché è palese che lui non voleva quasi nessuno."

Su Vanoli: "Ha portato fiducia, i giocatori avevano capito che Grosso non li voleva e loro si erano bloccati. Vanoli ha riordinato le cose e ha messo tutti loro tranquilli riaccendendo loro l'orgoglio. Ha capito che ci sono dei valori e lui è felice perché è la più forte che abbia mai avuto."