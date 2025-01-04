Bucchioni: "Palladino vuole stare coperto ed intende affrontare il Napoli sul piano fisico"

Il noto giornalista ha commentato la formazione scelta da Palladino per sfidare la capolista di Conte al Franchi

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni per commentare la formazione scelta da Palladino per sfidare il Napoli: "Io penso si torni a 3 con Ranieri, Comuzzo e Moreno che ci fa capire che Pongracic è stato davvero bocciato e che il futuro titolare sarà Marí del Monza in quella posizione. Per me Palladino ha voluto schierare una squadra più fisica e raccolta per evitare di soccombere sul piano della forza contro una squadra aggressiva e veloce come il Napoli che gioca molto sulle ripartenze e magari vuole stare più coperto. A centrocampo manca Cataldi che è importante per la squadra ma non sta bene e quindi ci sta Mandragora nel mezzo. Sugli esterni magari Parisi è più fresco di Gosens e ha convinto di più il tecnico e di là Dodo che deve giocare sempre. Sono d'accordo con l'esclusione di Colpani e di Gudmundsson che sembra davvero in pessime condizioni fisiche in questo momento, dietro Kean solo Sottil e Beltran stanno rendendo."

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