Bucchioni: "Palladino tratta la Fiorentina come una provinciale. Ha scoperto Fagioli 40 giorni dopo"

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la partita fatta dalla squadra viola, queste le sue parole:"La situazione è complicata e lo è diventata...

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la partita fatta dalla squadra viola, queste le sue parole:

"La situazione è complicata e lo è diventata ancora di più a causa delle dichiarazioni di Palladino, che tra le varie cose ha ammesso di aver "scoperto" Fagioli solo dopo 40 giorni di allenamenti. Qualcuno dovrebbe ricordargli che non sta allenando una squadra di provincia, visto che nel primo tempo la Fiorentina difendeva a sei, con Ndour praticamente incollato a McTominay. Da una squadra composta da giocatori di alto livello ci si aspetta un approccio più propositivo, come ha fatto il Como appena due settimane fa. La Fiorentina, invece, si limita a un calcio passivo, e il Napoli avrebbe potuto fare molto di più. Ma a cosa ci aggrappiamo? La rosa della Fiorentina è piena di ottimi giocatori, quindi mi auguro che il secondo tempo abbia dato un po’ di fiducia alla squadra. Giovedì sarà fondamentale entrare in campo con lo stesso atteggiamento mostrato nella ripresa, perché solo così si potrà superare il turno. Una delle poche note positive è il recupero di Gudmundsson e qualche spunto interessante visto nel secondo tempo"