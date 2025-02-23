Bucchioni: "Palladino non è un allenatore pronto per questi livelli, ormai l'hanno capito tutti"

Il noto giornalista ha criticato l'operato del tecnico viola dopo la sconfitta di oggi pomeriggio a Verona

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha detto la sua dopo la sconfitta contro il Verona: "Palladino non è pronto per questi livelli, lo vediamo da come parla e da quello che fa in campo ogni volta. Non mi ricordo quest'anno di una fiorentina dominante anzi, sei riuscito a perdere anche a Cipro e in Ungheria mentre oggi hai fatto una prestazione orrenda contro una squadra che fa fatica a stare in Serie A e io sono preoccupato per quanto riguarda il futuro dato che anche le altre stanno salendo. Avevamo dietro la Roma ma ora pure lei ti ha recuperato e non hai più scuse, Palladino non è un allenatore all'altezza e anche venerdì contro il Lecce temo che vedremo la stessa storia. Bisogna resettare tutto e ripartire perchè non c'è più nulla da salvare".