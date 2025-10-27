Bucchioni: "Palladino non è adatto per la Juventus, è inesperto e non sa gestire i conflitti"

Il noto giornalista ha parlato del passaggio eventuale in bianconero dell'ex viola Palladino per il dopo Tudor

A Tuttomercatoweb è intervenuto Enzo Bucchioni per il suo consueto editoriale dopo la fine dell'ultima giornata di campionato riguardo anche all'esonero di Tudor con Palladino come possibile successore: "La Fiorentina piange e come lei pure la Juventus non ride perché fa 3 sconfitte di fila e saluta Tudor che non sarà più il suo allenatore. Uno dei nomi che circola è quello di Palladino, ex tecnico viola, forse perché costa poco e magari è l'unica cosa positiva perché non è minimamente adatto per il ruolo di allenatore bianconero. Modesto lo conosce bene e forse sarà lui a spingere per Palladino, ma il rischio resta enorme perché lui non è stato bravo a Firenze a gestire le difficoltà visto che è inesperto. Non propone un calcio moderno e non è riuscito neanche ad andare d'accordo con Pradé con cui ha avuto un conflitto costante, pertanto non lo vedo il candidato migliore per ritirare su una squadra come la Juventus."