Bucchioni: "Oggi è la partita perfetta per le caratteristiche di Kean, leader della Fiorentina A "

Il noto giornalista viola ha parlato delle scelte di formazione di Palladino per la gara odierna del Franchi

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni per commentare la gara di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Verona: "Giocano i titolari, ormai lo sappiamo, Bove arretra a centrocampo e costituisce la struttura di squadra di partenza del campionato. Sono questi quelli più affidabili per Palladino senza che nessuno si offenda, anzi queste scelte devono essere uno stimolo per le cosiddette riserve per far cambiare le gerarchie. Sarà una gara aperta perché il Verona è una squadra che gioca e che non si chiude come magari ha fatto il Genoa o il Venezia a Firenze. Mi aspetto una grande prestazione in grado di far tornare il sorriso dopo Cipro che catalogo come un incidente di percorso che non lascerà strascichi nella squadra. Giovedì hanno giocato 10 giocatori diversi, era un'altra squadra senza dubbio, loro sono quelli di domenica che hanno vinto a Torino, sono squadre diverse. Oggi è una partita perfetta per Kean in cui potrà sprigionare la sua forza e velocità in verticale assistito da Sottil che ha buona gamba."

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