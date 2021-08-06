Bucchioni: "Nastasic non basta in difesa. Serve uno forte come Milenkovic"

Bucchioni ha commentato il possibile arrivo del difensore Nastasic.

Il giornalistaha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana

Queste le sue dichiarazioni: "Mi aspetto che la società viola prenda l’esterno che il mister Italiano chiede. L'esterno offensivo Orsolini del Bologna mi piace e spero che arrivi. Il centrocampista Pulgar deve essere ancora valutato perché non lo ha mai visto il nuovo tecnico della Fiorentina. Nastasic al posto del difensore centrale Milenkovic? Non basta assolutamente, serve uno forte come lui. Credo che una rosa tanto lunga come ha la viola possa pesare molto sui movimenti di mercato. Credo che il presidente Commisso glielo abbia fatto capire anche a Pradè".