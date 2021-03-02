Bucchioni: "Milenkovic è un problema irrisolto. Queste cose vanno..."

Il commento del giornalista sulla situazione della Fiorentina.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno.

Queste le sue parole: "Salvezza? Sì, la Fiorentina ce la farà ma serve grande attenzione. Farei più la corsa sul Benevento e lo Spezia che sul Cagliari visto che hanno una squadra forte. Non credo che il Torino di Cairo andrà in B. Milenkovic? E’ un problema irrisolto, quando ci son cose così nello spogliatoio vanno risolte. La Fiorentina è una squadra moscia, oggi il calcio è fatto di aggressività. Kokorin? E’ un’operazione che ci sta, mal che vada sarà rivenduto senza molti problemi però ha sbagliato anche il tecnico Prandelli perchè dopo l’addio di Cutrone avrebbe dovuto chiedere un calciatore più pronto".