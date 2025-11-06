Bucchioni: “Mi aspettavo una reazione caratteriale ma si è visto poco o niente: la Fiorentina è impaurita”

Al termine della partita tra Fiorentina e Mainz, Enzo Bucchioni ha commentato la sconfitta della squadra viola all’interno de “Il Pentasport“:

“Un’altra delusione al di là del risultato. Mi aspettavo una reazione caratteriale o nervosa, è stato esonerato l’allenatore che parte della squadra non voleva. Si è visto poco o niente, con errori evidenti in difesa contro una squadra che è penultima in Bundesliga…se pensate che il capitano è Widmer che giocava anni fa nell’Udinese. Auguriamo a Vanoli il meglio ma questa Fiorentina è una squadra impaurita.

Vedo giocatori inguardabili come Dodò, Ranieri, Pongracic e una serie di situazione dove faccio fatica a pensare come si possa uscire“.

Sul Genoa:

“Ancora con la Fiorentina in vantaggio mi chiedevo… se dovesse giocare cosi’ anche domenica, perdi anche a Genoa. Rispetto ai tedeschi il Genoa mette grinta e gioca in casa e moltiplica le forze sempre e uno spirito completamente diverso rispetto alla Fiorentina. Commisso avrà tanti difetti e tanti errori ma la Fiorentina paga regolarmente ed è il 7^ monte ingaggio in Serie A. Se Pioli non era gradito Pioli non c’è più, ma l’allenatore lo sceglie la società: volevate Palladino? Chi va nello spogliatoio a dire queste cose anche in maniera più dura, chi ci può andare? Goretti che fino a ieri scherzava con i giocatori, va nello spogliatoio a mettere il dito in faccia ai giocatori. Ferrari ha l’autorevolezza per alzare la voce?

Speriamo che questa fosse ancora una partita di passaggio e ora che arriva un allenatore vero questo gruppo si mette a lavorare veramente”