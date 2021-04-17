Bucchioni: "Mi aspettavo che i giocatori viola restassero a Reggio Emilia"

Bucchioni contesta la scelta di fare tornare i giocatori a Firenze.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della sconfitta della squadra viola contro il Sassuolo e della decisione della società di mandare in ritiro i calciatori a Radio Bruno Toscana.

Questa la sua opinione: "In queste situazioni devi tenere le distanze ma il presidente Rocco Commisso ha preferito andare a palleggiare e giocare con la squadra. Si trova in un posto che non è il suo, si diverte, è eccitato, però tutto questo non fa parte del calcio. Dovrebbe presentarsi arrabbiato, dovrebbe fargli capire che lui è quello che li paga e che se non fanno risultato sono affari loro. Questa storia dell’albergo è molto indicativa: avendo parlato di ritiro, mi aspettavo che sarebbero rimasti dalle parti di Reggio Emilia e avrebbero preparato lì la prossima gara con il Verona. Invece tornano a Firenze, vanno a casa e domani si ritrovano un’altra volta. Ma come si fa?".

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