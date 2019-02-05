Bucchioni: "Meglio far giocare Montiel che Pjaca. Futuro di Pioli? Ho saputo che Corvino..."

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:"Non ha senso far giocare Pjaca, che è un giocatore della Juventus, avrei risolto la questione mandandolo in tribuna. Meglio far giocare Mon...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

"Non ha senso far giocare Pjaca, che è un giocatore della Juventus, avrei risolto la questione mandandolo in tribuna. Meglio far giocare Montiel, che magari non ancora pronto ma che può incidere più del croato se gli fai assaggiare l’aria della prima squadra. E poi è un giocatore di tua proprietà.

Tra Muriel e Simeone c’è la differenza di paragone come tra me e Gianni Brera, anche se l’arrivo del colombiano ha liberato l’argentino dal peso dei gol

Stando a quello che dice qualcuno deduco che Corvino non siamo molto contento del tecnico. Secondo me aspettano di vedere come va la stagione, perché se la Fiorentina non dovesse centrare l’Europa League sarebbe imbarazzante confermarlo”.