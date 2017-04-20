Bucchioni: “L’Inter vuole offrire 60 milioni per Bernardeschi”

Questo un pezzo dell’editoriale di Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb che parla di Bernardeschi:

“L’Inter, invece, in attesa di decidere l’allenatore, vuole fare spesa in Italia. Dopo Berardi fari puntati su Bernardeschi, vecchio pallino di Ausilio. L’anno scorso la Fiorentina ha rifiutato 30 milioni cash, ma ora l’Inter ci sta riprovando raddoppiando l’offerta. Bernardeschi riflette, deciderà il suo futuro solo a fine campionato. Con Berardi e Bernardeschi forse Candreva è di troppo, non è detto che non finisca sul mercato. Deciderà il nuovo tecnico”