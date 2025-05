Bucchioni: “Le dimissioni di Palladino una grande opportunità. Chiamerei Sarri o Pioli. Eviterei De Rossi”

Enzo Bucchioni è intervenuto quest’oggi nella trasmissione radiofonica Pentasport, parlando delle dimissioni di Raffaele Palladino dalla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Le dimissioni di Palladino possono essere una grande opportunità. Ora la Fiorentina può rimediare all’errore di dare una squadra forte ad un alleantore ancora acerbo. Serve un nome importante, capace e pronto. Chi? io chiamerei immediatamente Maurizio Sarri anche se tutti sanno che tratta con la Lazio per un suo ritorno. Altrimenti, una chiamata che farei è quella a Stefano Pioli, che vuole tornare in Italia. Non vorrei assolutamente De Rossi, perché sarebbe un altro esperimento alla Palladino. Eviterei proprio l’idea”.

“Ho sentito anche altre alternative a questi nomi come Farioli e Tedesco, tuttavia se la Fiorentina vuole veramente crescere hai bisogno di un allenatore pronto. Palladino? gli hanno dato l’opportunità di allenare Firenze e lui alla prima opportunità decide di andare via?. Non voglio neanche pensare che Palladino abbia detto a Commisso: ‘o me o Pradè’. Il Presidente non si merita questo tipo di comportamento”.