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Bucchioni: "La Fiorentina ha deciso di vendere Bernardeschi. Obiettivo scatenare asta da 50 milioni di euro"

Adesso deve essere bravo anche il suo procuratore a portare ricche offerte ai viola" così Enzo Bucchioni a Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2017 15:09
Bucchioni: "La Fiorentina ha deciso di vendere Bernardeschi. Obiettivo scatenare asta da 50 milioni di euro" -
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Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole

“Credo che la Fiorentina abbia deciso di cedere Bernardeschi, ma Corvino vuole scatenare un’asta per prendere più soldi. L’agente deve essere bravo a portare un’offerta da 50 milioni di euro. Io, fossi nel giocatore, andrei al Chelsea da Conte, lo stima e può farlo crescere, è un tecnico che vuole vincere sempre"

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