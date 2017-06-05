Bucchioni: "La Fiorentina ha deciso di vendere Bernardeschi. Obiettivo scatenare asta da 50 milioni di euro"
Adesso deve essere bravo anche il suo procuratore a portare ricche offerte ai viola" così Enzo Bucchioni a Radio Bruno
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2017 15:09
Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole
“Credo che la Fiorentina abbia deciso di cedere Bernardeschi, ma Corvino vuole scatenare un’asta per prendere più soldi. L’agente deve essere bravo a portare un’offerta da 50 milioni di euro. Io, fossi nel giocatore, andrei al Chelsea da Conte, lo stima e può farlo crescere, è un tecnico che vuole vincere sempre"