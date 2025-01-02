Bucchioni: "La Fiorentina vuole un altro centrocampista dopo Folorunsho. Frattesi? Non raggiungibile"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Michael Folorunsho e degli obiettivi per rinforzare la linea mediana del centrocampo della Fiorentina: "La Fiorentina ha...

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Michael Folorunsho e degli obiettivi per rinforzare la linea mediana del centrocampo della Fiorentina: "La Fiorentina ha già preso Folorunsho per la mediana e a quanto mi risulta acquisterà anche un altro centrocampista. La società viola cerca centrocampisti strutturati, di gamba e fisicità. Il centrocampo è un po’ leggerino e fatica a cambiare passo, ci sono calciatori bravi ma un po’ compassati, come Cataldi ed Adli”.

Poi ha proseguito: "Folorunsho è uno che cambia passo e ha grande fisicità, poi per la squadra viola un altro profilo con caratteristiche simili può essere Frendrup, anche se è più complicato adesso dopo il cambio di proprietà del Genoa, oppure Casadei. Frattesi? Non è un calciatore raggiungibile per la Fiorentina".

ARRIVA L’UFFICIALITÀ: NICOLAS VALENTINI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA, CONTRATTO FINO AL 2029

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