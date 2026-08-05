Bucchioni: "La Fiorentina può essere il nuovo Como e Mastantuono il suo Nico Paz"

Il giornalista analizza le mosse estive della società viola, promuove l'arrivo del talento argentino e indica in Kean uno dei possibili protagonisti della nuova stagione

La Fiorentina sta raccogliendo consensi per le operazioni portate avanti sul mercato estivo. Tra coloro che hanno espresso un giudizio molto positivo c'è anche Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare la costruzione della nuova squadra viola e le prospettive di alcuni dei suoi uomini più rappresentativi.

Il giornalista ha evidenziato il cambio di passo della società dopo un'annata complicata, soffermandosi in particolare sull'arrivo di Franco Mastantuono e sulla strategia adottata dal club.

"La Fiorentina, reduce da una stagione orrenda, sta facendo cose straordinarie ora. Mastantuono è l'ultimo segnale, è da tre anni che lo si segue a livello mondiale, può diventare una stella di assoluta grandezza. Dovrà crescere e dimostrare ancora, ma è un grande colpo della Viola. Ora la Fiorentina diventa la sua squadra e ne parlerà tutto il mondo. Ti riporta a certi livelli questo acquisto. E poi sono arrivati tutti giocatori giovani, che possono crescere, che sanno giocare in più ruoli. Sta nascendo una squadra di grande interesse. Può essere il nuovo Como la Fiorentina, brillante, dinamica, divertente. E Mastantuono può diventare il Nico Paz della Fiorentina. Paratici sta mettendo dei giocatori funzionali a disposizione del tecnico. Tenere Kean è un altro passo importante".

Bucchioni si è poi soffermato anche su Moise Kean, individuandolo come uno dei calciatori destinati a fare la differenza, a patto che riesca a mantenere continuità e convinzione nel corso della stagione.

Alla domanda su cosa aspettarsi dall'attaccante viola, ha risposto:

"Mourinho ha detto che è un mostro e lo sapevamo. Se attorno gli metti giocatori che hanno rapidità di pensiero...Se anticipi i giocatori, lui diventa letale. L'importante è capire se ha la voglia di partite in cui lo abbiamo visto al massimo, o se si perde nei suoi limiti. Se è motivato, può diventare un valore straordinario, anche per la Nazionale".