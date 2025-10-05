Bucchioni: "La Fiorentina non può perdere, formazione giusta. Gud, può essere la svolta"

Il giornalista analizza le scelte di formazione, promuove Nicolussi e Mari, e chiama alla ribalta i giocatori finora sottotono

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana alla vigilia di Fiorentina-Roma, Enzo Bucchioni ha espresso il proprio punto di vista sulle scelte di formazione di Stefano Pioli, definendole funzionali al momento che sta vivendo la squadra.

"La formazione è quella giusta", ha detto con convinzione Bucchioni, spiegando poi nel dettaglio le sue motivazioni:

"Giusto accantonare Fagioli per Nicolussi. In difesa, stessa cosa: Mari è preferibile a Comuzzo per maggiore esperienza e aggressività. In un momento di emergenza devi pensare a trovare equilibrio e concretezza. Sono scelte funzionali".

Il giornalista ha poi evidenziato la crescita di alcuni giovani:

"Fazzini si sta lanciando da solo con le prestazioni", ha sottolineato, promuovendo così il centrocampista come una delle note più liete del periodo.

Infine, uno sguardo agli avversari e ai singoli ancora attesi a un vero impatto:

"È una gara che la Fiorentina non deve perdere. La Roma è in un momento di transizione, ha fatto più punti di quelli che meritava e non ha trovato continuità. Mi aspetto che incidano i giocatori finora mai visti: Gudmundsson per primo, poi anche Gosens, Kean e Dodô, che per il momento non sono stati alla loro altezza".