Bucchioni: “La Fiorentina non è quella delle 8 vittorie. Palladino confermato? si torna al via come a Monopoli”

Questo pomeriggio, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni ha analizzato lo stato attuale della Fiorentina e i dubbi legati alla conferma di Raffaele Palladino in panchina.

“La Fiorentina adesso deve capire cosa vuole fare da grande”, ha esordito Bucchioni. “Se il prossimo anno vuoi crescere, devi trattenere più giocatori possibili di questa squadra. Quest’anno la rosa era all’altezza: abbiamo 6-7 giocatori di livello ed è da questi che dobbiamo ripartire. Soprattutto ora che hai scelto di confermare ancora un allenatore giovane e inesperto come Palladino.”

Secondo Bucchioni, puntare nuovamente su Palladino significa non potersi permettere di rivoluzionare la rosa: “Adesso devi lasciargli la squadra con cui ha già lavorato, non ripartire da zero. Anche se gli dessi solo 10 giocatori nuovi, lo costringeresti a ricominciare da capo. Non è che in pochi mesi possa acquisire tutta quell’esperienza che lo porterebbe a correggere gli errori commessi. Ha passato mesi a spiegare idee e situazioni: non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo. Lo ha detto anche lui stesso in conferenza stampa, ed è più che condivisibile. Il problema sarà trattenere i giocatori più importanti, cosa a cui dovrà provvedere la società.”

Bucchioni ha poi aperto una riflessione sul mercato e sulle possibili cessioni eccellenti, usando l’Atalanta come modello: “Qualcuno alla fine dovrai venderlo, perché le plusvalenze fanno comodo. Uno come Comuzzo, ad esempio. Anche l’Atalanta, nel suo percorso di crescita, ha dovuto rinunciare a profili di rilievo, ma con un progetto chiaro. Sacrificavano qualcuno per investire su altri dello stesso livello. Se Comuzzo dovesse portare 30 o 40 milioni, che poi possiamo reinvestire sul mercato, ben venga. Tutti gli altri però devono restare.”

Il giornalista ha poi espresso un giudizio severo sull’andamento stagionale della Viola: “Voglio essere brutale, ma va detto: il campionato della Fiorentina è probabilmente drogato. Le otto vittorie consecutive sono state frutto di un momento straordinario, ma irripetibile. La vera Fiorentina è quella degli ultimi mesi, non quella della rincorsa. I fatti parlano chiaro. Se andiamo a rivedere quelle partite, a parte quella con la Roma dove siamo stati dominanti, le altre sono state episodi favorevoli. Kean bastava ricevesse un pallone in 90 minuti e faceva gol, mentre De Gea parava anche gli spilli.”

In chiusura, Bucchioni ha fatto un parallelo tra l’attuale gestione tecnica e quella precedente di Vincenzo Italiano: “Con Italiano in panchina, una squadra come questa avrebbe lottato per la Champions League. Ho parlato con tanti allenatori e tutti mi hanno detto che la rosa di quest’anno era di alto livello. Purtroppo questa è la realtà dei fatti. La vera domanda poi è un’altra: Palladino è cresciuto durante la stagione oppure no? Per quello che ha fatto nelle ultime partite qualche dubbio mi viene. Sembra di essere tornati al via del Monopoli.”