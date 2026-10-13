Bucchioni: "La Fiorentina non è pronta, per quello che si è speso bisognava fare una squadra migliore"

Il giornalista ha criticato la situazione in casa viola dopo il Genoa

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Non ci sono giocatori esperti a centrocampo, infatti non posso criticare Vanoli per le scelte perché non aveva nessun altro. Il centrocampo è corto e ancora di più senza Atta, mi sarei tenuto anche Mandragora per dire."

Prosegue: "Il Genoa è una squadra modesta, ha fatto mezz'ora a mille e poi è calato e noi abbiamo reagito solo con le giocate dei singoli senza un'organizzazione chiara. Il Genoa ha messo dentro gente che non conosce nessuno ed era in una crisi atroce per questo dico che è una bella botta. Per me questi ragazzi non riescono ancora ad essere motivati contro questi avversari, ma solo con le big."

Sulla squadra: "Mi mancano elementi di esperienza, non c'è nessuno che conosca il campionato e che dia l'esempio perché non ci sono leader per far crescere gli altri, quei giocatori ti aiutavano a reggere l'urto del Genoa, ma non li hai e ci sono dei limiti enormi."

Sui soldi spesi: "Adesso è pure difficile andare nella parte sinistra della classifica, non posso credere che si lotterà ancora per non retrocedere dopo tutto quello che è stato investito. Questa è una squadra non pronta e non va bene perché avevi i mezzi per fare molto meglio."