Bucchioni: “La Fiorentina è da ricostruire, ma non tutta la rosa è da buttare via, bastano 4 giocatori forti”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha parlato della Fiorentina che verrà: “La Fiorentina ha bisogno di un grande attaccante per ripartire, ma non è l’unico tassello che manca. Infatti il centrocampo è abbastanza debole e a corto di uomini dopo l’addio di Arthur e Lopez. Abbiamo bisogno di risorse in mezzo al campo come chiede Palladino e devono essere giocatori di livello. Per ora il mercato è nella fase dei sondaggi, non ci sono trattative in gioco al momento, sono i procuratori che stanno proponendo i loro assistiti in giro. Per Retegui ancora c’è da aspettare perché fa l’Europeo e quindi bisogna vedere come andrà, ma in generale non so se è adatto. Se hai 50 milioni, 40 li userei per la punta comunque, c’è urgenza di qualcuno che faccia sognare la piazza e Icardi sarebbe perfetto. La Fiorentina ha bisogno di essere ricostruita in certi ruoli ma non è tutto da buttare, abbiamo pedine da cui ripartire.”