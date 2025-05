Bucchioni: “La conferma di Palladino non è scontata, nonostante il rinnovo. La società non l’ha difeso quest’anno”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione di Raffaele Palladino:

“Quando si tratta di decidere il futuro di un allenatore, è necessario considerare molti aspetti. Proprio per questo credo che siano ancora in corso delle valutazioni, e che la conferma di Palladino – nonostante il rinnovo – non sia affatto scontata. Dopo una stagione come quella appena conclusa, che la società aveva presentato come un anno di crescita e che invece si è rivelata deludente sotto il profilo dei risultati, non si può semplicemente fare finta di nulla.

Se la figura dell’allenatore non è in discussione, allora la società deve dimostrarlo concretamente, sostenendolo con convinzione – cosa che, a mio avviso, quest’anno non è avvenuta. Nei momenti difficili, è mancata la sensazione di una vera unità tra dirigenza e tecnico. Se il club crede davvero in Palladino, è necessario che lo faccia capire in modo chiaro e deciso.”