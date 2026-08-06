Bucchioni: "Kean può tornare quello di due anni fa, con questo gruppo può rinascere alla grande"

Il giornalista ha parlato di Moise Kean

A TMW Radio Enzo Bucchioni ha parlato di Moise Kean:«La Fiorentina ha tutte le carte in regola per ripercorrere le orme del Como di Fabregas, trasformandosi in una compagine moderna, atletica, dalla manovra fluida e capace di entusiasmare il pubblico. Il lavoro che Paratici sta svolgendo sul mercato è estremamente mirato: sta consegnando a Grosso elementi perfetti per la sua idea di calcio, costruendo una rosa equilibrata e di qualità. In questo scenario, confermare un perno come Kean rappresenterebbe una dichiarazione d'intenti fondamentale per le ambizioni del club. Sono convinto che mettendogli accanto compagni di alto livello, l'attaccante ritroverà lo smalto e lo strapotere fisico mostrati due stagioni fa. La vera chiave di volta resta però il suo atteggiamento mentale: occorre che sia pienamente stimolato, affamato e convinto al cento per cento di sposare la causa fiorentina».