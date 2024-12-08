Bucchioni: "Kean in panchina? Una grande sorpresa, una mossa da capire su come giocherà la Fiorentina

Il noto giornalista fiorentino ha commentato la formazione Viola che scenderà in campo a breve contro il Cagliari

Oggi a Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni per commentare la formazione ufficiale della Fiorentina che affronterà il Cagliari di Nicola: "Non mi sarei mai aspettato Gudmundsson dal primo minuto perchè anche con l'Empoli ha fatto solo dieci minuti, su Colpani invece già ne avevamo parlato; non sta facendo bene quindi è giusto, per motivarlo, tenerlo fuori dall'inizio e magari l'allenatore è convinto di scuoterlo".

Su Kean: "Mossa a sorpresa, non mi sarei aspettato che iniziasse dalla panchina, con l'Empoli non è stato perfetto e ha sbagliato anche il rigore però è il tuo trascinatore. Palladino mette Kouame magari per cercare di avere più movimento insieme anche agli altri giocatori impiegati come Sottil, Ikone e Beltran. Sarà una squadra offensiva che non ha la difesa tra le sue prerogative migliori."

Sulla Fiorentina: "La Fiorentina deve ripartire soprattutto sul piano mentale perchè l'evento traumatico non è passato da tanto tempo quindi ci sono ancora inevitabilmente degli strascichi, sarà importante vincere per ritrovare delle certezze e per tranquillizzare l'intero ambiente".

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