Bucchioni: "Kean era il bidone della Juve fino a un mese fa, ora è un fenomeno"

Il direttore di Italia 7 ha commentato le prestazioni del nuovo attaccante viola anche alla luce della partita di ieri

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare dell'ottimo stato di forma di Moise Kean: "Kean è sia il titolare in viola che in azzurro ed è bellissimo secondo me. Spero che Cabral e Nzola siano solo dei ricordi anche perché con una punta vera un trofeo l'avresti già vinto senza problemi, non scherziamo con Kean la Fiorentina ha svoltato. Fino un mese fa a Firenze Kean era il bidone che la Juventus ci rifilava mentre ora sono tutti sul carro ad acclamarlo come nuovo eroe, per questo dico che ci vuole equilibrio in quello che si fa. Kean alla Juve aveva dimostrato di avere talento ma non ha mai avuto da nessun allenatore le sue chances, ora le ha e le sfrutta egregiamente e con grande umiltà. "

Su Commisso: "Lui non vuole fare una guerra contro l'Inter o la Juve, vuole far capire a tutti che ci sono cose che non funzionano. Ci sono squadre che spendono più di quanto gli è concesso e non va bene. Questo va regolamentato e messo sotto controllo, dovrebbe essere Abodi ad entrare in merito e prendere i giusti provvedimenti come chiedeva anche Barone. La Fiorentina non ha lo stadio di proprietà ed è per questo che è difficile competere con chi ha questa tipologia di entrata."

Sulle cessioni alla Juve: "Ci vanno perché pagano quanto la Fiorentina vuole. Commisso lo ha detto, la Juve è l'unica che porta i soldi ed è giusto che vengano ceduti i giocatori a chi offre di più. La Fiorentina gli ha dato diverse "sole". Nico voleva andare via e non è stato trattenuto con ragione per varie vicissitudini e lo stesso Vlahovic a quella cifra lo vendi, funziona così."

https://www.labaroviola.com/baiano-kean-puo-essere-la-punta-che-mancava-da-tempo-alla-fiorentina-per-spiccare-il-volo/267673/