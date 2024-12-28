Bucchioni: "Kayode andava ceduto in estate. Ha perso sicurezza, ora il pallone pesa 50 chili"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Kayode, soffermandosi sulla gestione avuta dalla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato e come si comporterebbe du...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Kayode, soffermandosi sulla gestione avuta dalla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato e come si comporterebbe durante la prossima: "Con un grande coraggio Kayode sarebbe dovuto essere ceduto la scorsa estate. Un giocatore giovane come lui, che ha fatto vedere buone cose ma non eccelse, se erano arrivate offerte di 30 milioni il giocatore andava fatto partire. Calcisticamente parlando, senza il sentimento che c’è dietro, sarebbe stata la miglior scelta. Adesso invece, dopo questo inizio di stagione, io lo cederei in prestito: mi lascerei un paracadute nel caso in cui esplodesse in futuro. Ho paura che stia vivendo quello che ha vissuto Kean negli ultimi mesi a Torino: Adesso ha molte pressioni addosso e ha perso molte delle sicurezze acquisite lo scorso anno: il pallone tra i piedi gli pesa 50 chili”.

CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA JUVENTUS: SEMPRE OUT BIRAGHI, QUARTA A DISPOSIZIONE

https://www.labaroviola.com/convocati-della-fiorentina-per-la-juventus-sempre-out-biraghi-quarta-a-disposizione/282449/