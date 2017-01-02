Bucchioni: "Kalinic non è così determinante. Con Badelj la Fiorentina ha il coltello dalla parte del manico..."
Importante il ritorno di Antognoni. Mercato? Senza cessioni la rosa resterà questa
Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Blu, ha parlato a lungo dei diversi temi caldi che stanno tenendo banco in casa Fiorentina: dal mercato fino al ritorno in società di Antognoni.
"Non lo vedo un giocatore determinante, Kalinic è un buon giocatore ma non è insostituibile. Ha segnato 8 gol in campionato di cui 3 in una sola partita. L’hai pagato 5 milioni e se lo vendi a queste cifre, Corvino può trovare alternative importanti. Basta non dire a Cognigni che c’è una plusvalenza di 45 milioni… Potresti prendere Zaza, per fare un nome, oppure dare spazio a Babacar. Badelj? Secondo me è più importante di Kalinic, fossi la Fiorentina farei di tutto per convincerlo a firmare un rinnovo con clausola. La Fiorentina ha ancora il coltello dalla parte del manico, basterebbe minacciarlo di metterlo un anno in tribuna se non firma. Loro giocano sporco e allora dovrebbe farlo anche la Fiorentina".
Prosegue sul ritorno in società di Giancarlo Antognoni: "La cosa più importante che sta accadendo in questi giorni è però il ritorno di Giancarlo Antognoni che diventerà ufficiale dal 4 gennaio. Sarà una figura che non toccherà il comparto tecnico, sarà ad un livello superiore perchè non soggetto ai risultati. Sarà l’anello di congiunzione tra la Fiorentina e la proprietà, il grande consigliere di Andrea Della Valle e la faccia spendibile per la rappresentanza della proprietà in città e negli eventi ufficiali".
Conclude con una riflessioni per sommi capi sul mercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita: "Chi compra la Fiorentina? Andrea Della Valle è stato chiaro dicendo che non servono innesti. Mi risulta che se non ci saranno uscite, la rosa rimarrà questa. Al massimo potrebbe arrivare qualcosa come terzino sinistro".