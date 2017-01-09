Bucchioni: "Kalinic accetterà la Cina, gli offrono 15 milioni all'anno. Questa mattina ha parlato con Sousa"

La Fiorentina è da un anno che non si muove sul mercato. Questo immobilismo non mi piace. Bisogna pensare anche al nuovo tecnico" Enzo Bucchioni a Radio Bruno

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno, queste sono le sue parole:

"Nella partita contro il Napoli a dicembre abbiamo visto dei segnali di ripresa e spero che sia l’inizio di una ripartenza per il campionato. Certo il rinvio di Pescara non aiuta, perchè arriveremo alla gara con la Juve dopo quasi un mese di stop. La corsa all’Europa non è facile perchè davanti vanno forte e perchè tutte si muovono sul mercato, mentre la Fiorentina è clamorosamente ferma, ma non da oggi da un anno ormai, mi preoccupa questo vivacchiare.

Kalinic Se avesse voluto dire no, l’avrebbe detto subito. Le trattative sotterranee proseguono e adesso l’offerta al giocatore è arrivata a 15 milioni. I segnali sono che Kalinic accetterà, stamattina c'è stato un faccia a faccia tra Sousa e Kalinic. Spero solo che tutto si risolva il prima possibile e che la Fiorentina si muova subito senza dimenticare che devono essere presi anche giocatori funzionali al nuovo tecnico viola della prossima stagione" conclude Enzo Bucchioni.