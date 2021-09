Bucchioni: “Italiano ha lo stesso approccio di Conte e Sacchi, la squadra sembra andata a Lourdes”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha scritto un interessante editoriale sul Tirreno parlando anche della Fiorentina:

“La squadra viola ha vinto contro Torino, Atalanta e Genoa mandando in campo nelle prime due partite dieci giocatori che l’anno scorso hanno rischiato di retrocedere, nove nella terza. Cosa è successo? Sono andati in pellegrinaggio a Lourdes su un pullman guidato dal Joe Barone e Daniele Pradè? Non è dato sapere. Di sicuro è arrivato a Firenze un allenatore moderno che ha dato un gioco, ha cambiato la mentalità e trasformato 25 giocatori in una squadra vera. Italiano ha lavorato prima sulla testa e poi sulle gambe della squadra viola. Non era né facile né automatico farsi accettare dal gruppo, convincere i giocatori a cambiare mentalità, a fare un calcio più coraggioso, ma anche più rischioso. L’atteggiamento ossessivo e perfezionistico di Italiano mi ricorda l’approccio di Sacchi e di Conte. La stessa cultura del lavoro. Non a caso anche i giocatori della Fiorentina lo chiamano già “Martello” “.

