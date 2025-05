Bucchioni: “Il problema non è la squadra. Dopo Italiano sarebbe servito un allenatore esperto”

Enzo Bucchioni, noto opinionista è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando della situazione della Fiorentina fra presente e futuro. Queste le sue parole:

“La squadra è stata costruita bene, andando a prendere dei giocatori che la Fiorentina lo scorso anno non aveva: una squadra ambiziosa, come più volte ribadito da Commisso e dai dirigenti. La squadra ambiziosa c’è stata davvero. Il problema è la gestione di questo gruppo. L’allenatore magari avrà anche un grande futuro: lo auguro a lui e alla società, ma in questo momento di passaggio l’hai pagato in molte situazioni. In altre situazioni è andato tutto bene: i goal di Kean, le vittorie con le grandi attraverso un calcio passivo, dove se trovi spazio puoi fare bene. Ma nei momenti di difficoltà, quando serviva una gestione più forte e un po’ di coraggio, l’allenatore è mancato clamorosamente. Nel momento in cui serviva una maggiore lucidità non l’hai trovata. Inzaghi cambia 9 giocatori da una partita all’altra, e comunque gioca con la stessa personalità.”

“A Venezia, dopo i supplementari con il Betis, potevi giocare con elementi più freschi, invece hai giocato con gli stessi per la paura di cambiare. Questo 3-5-2 è diventato un dogma, quando invece avresti dovuto cambiare più e più volte, anche all’interno della stessa partita. Giochi con 3 difensori centrali quando loro non avevano neanche una prima punta di ruolo: Oristanio e Yeboah, che sono due trequartisti. Era la partita giusta per tornare alla difesa a 4: provare a giocare e vincere e invece sei andato con la paura addosso. Sembra di essere tornati ai tempi di Iachini, che tutti volevano cacciare e Commisso invece si oppose. Con un allenatore diverso saresti arrivato in finale di Conference e magari avresti lottato per la Champions. Ma ora che facciamo? Con quali giocatori ripartiamo l’anno prossimo? Qual’è stata la ragione della scelta di Palladino? Dopo Italiano avresti dovuto fare uno step in più e prendere un allenatore più esperto e più blasonato. Fossi in Commisso farei di tutto per trattenere più giocatori possibili di questa squadra, altrimenti devi ricominciare da capo.”