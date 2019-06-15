Bucchioni: "Il Napoli vuole Pezzella, ma lui e Chiesa al momento sono incedibili per qualsiasi cifra"

Queste le parole di Enzo Bucchioni alla radio del Napoli Radio Marte: "Albiol al Villarreal, Manolas o Pezzella per sostituirlo? Pezzella è uno di quei giocatori che guidano la difesa. Koulibaly ha b...

Queste le parole di Enzo Bucchioni alla radio del Napoli Radio Marte: "Albiol al Villarreal, Manolas o Pezzella per sostituirlo? Pezzella è uno di quei giocatori che guidano la difesa. Koulibaly ha bisogno di uno come Albiol e devo dire che tra i nomi accostati al Napoli, Pezzella è quello che più gli somiglia. Il problema è che è cambiata la proprietà della Fiorentina e adesso è difficile accostarsi ai pezzi forti della squadra. Al momento, sono due i calciatori inamovibili della Viola: Chiesa e Pezzella”.