Bucchioni: “Il Celje farebbe fatica in serie B, Cataldi è andato da Palladino per chiedere cosa fare”

Il giornalista Enzo Bucchioni, il giorno dopo Fiorentina-Celje, ha parlato analizzando la situazione in casa viola. Queste le sue parole Radio Bruno:

“La Fiorentina fatica contro le piccole perchè il gioco non c’è, il Celje farebbe fatica in serie B ma comunque ha messo in difficoltà la Fiorentina, facendo una prestazione normale, fatta di movimenti e passaggi normali, raddoppiando ed essendo organizzata. Negli altri anni la Fiorentina aveva giocatori modesti che grazie al gioco sono andati oltre le proprie possibilità, giocando tutte quelle finali, quest’anno ha dei giocatori che fanno la differenza come Kean. Se Kean avesse giocato nel Celje sarebbe andato a nozze, e non so come sarebbe finita. Ieri ha funzionato una penetrazione di Pongracic perchè il Celje era imbarazzante. Questo non può bastare, se giochi cosi le difficoltà sono enormi, in questo momento sei fuori dall’Europa, devi provare a vincere la Conference.

Palladino ha detto che avevano preparato 3 soluzioni di gioco, ma quali sono? Il 3-5-2 funziona se ci sono esterni di gamba che ti danno soluzioni, ma sono tutte cose che la Fiorentina non poteva fare perchè gli mancavano Gosens e Dodò. Andava tolto un difensore, tanto cosa te ne fai di 3 difensori contro il Celje. Gudmundsson è un ottimo giocatore ma senza il contesto si gioco fa fatica, si vede una squadra che alza la testa e non sa cosa fare. Ieri Cataldi è andato dall’allenatore per chiedere cosa dovessero fare. In conferenza stampa poi ci sono sempre grandi complimenti alla squadra, ma le parole volano, i fatti restano.

Aveva detto che avremmo visto una squadra feroce, che poi avrebbe dato energia per il proseguo, poi vai in campo e vedi una squadra che non si muove, lenta e impacciata contro un avversario che non sapeva cosa fare, contro un portiere imbarazzante che se angolavi il tiro facevi sempre gol. Hai preso 3 gol da una squadra di quel livello li. Le cose vanno dette adesso perchè manca 1 mese e mezzo, ma queste cose le stiamo vedendo da inizio stagione. Contro il Betis è una sfida a distanza di 7 giorni, che Pellegrini lasci il contropiede alla Fiorentina la vedo dura, è una doppia sfida che mi fa paura. Per i valori che ha la Fiorentina non ci dovrebbe essere la paura di giocare contro il Siviglia ma per quanto visto c’è timore”