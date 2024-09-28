Bucchioni: "Gudmundsson è di un altro livello, il suo impatto domenica è stato devastante"

Il noto giornalista ha presentato la gara tra Fiorentina ed Empoli che si giocherà domani allo stadio Castellani

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha commentato le situazioni più calde legate al mondo viola: "La Fiorentina deve avere una certa cultura, bisogna giocare in un certo modo per ottenere un grande risultato domani. La partita contro la Lazio deve essere studiata attentamente perché da lì si può capire come Palladino sta lavorando per creare la sua idea di Fiorentina e non deve essere solo un episodio sporadico ma un fatto più concreto da cui ripartire. In questo momento la Fiorentina deve ottenere le sue certezze anche se ci sono giocatori che non si stanno vedendo, però ora c'è bisogno di capire su chi si può puntare. Palladino sta cercando ancora di dare un'identità, sinceramente mi aspettavo lo avesse già fatto, però bisogna credere in lui e dargli tempo."

Su Gudmundsson: "Giocatore di alto livello, va bene che ha segnato su rigore però ha avuto un impatto davvero devastante da quando è entrato. Ora che non ha più nemmeno il processo, me lo aspetto davvero alla grande. Io lo avrei portato anche a Bergamo in panchina perché solo la sua presenza fa tanto."

Sulla difesa: "Manca un po', spero che alcuni interpreti crescano in primis Pongracic perché, al momento, non è un giocatore affidabile e ha fatto malissimo. Se Pongracic diventa un giocatore di livello, allora la Fiorentina avrà una difesa ottima, per ora è il reparto più vulnerabile."

Su Kean: "Sono sicuro che se Italiano avesse avuto Kean, avrebbe vinto più di una finale, di sicuro dopo Vlahovic è il più forte che ci sia stato in viola. Continuiamo a puntarci e avremo soddisfazioni."

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