Bucchioni: "Gente di calcio che parla di Gattuso. Ma le partite le vedono?"
Bucchioni non gradirebbe Gattuso come tecnico della squadra viola.
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2021 18:49
Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato le voci di un possibile arrivo alla Fiorentina dell'attuale allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, sul suo profilo ufficiale di Twitter.
Ecco il suo tweet: "Gente di calcio (o presunta tale) che parla ancora di Gattuso come un allenatore per squadre che picchiano e lottano. Ma le partite le vedono o sono buoni solo per le provvigioni?".
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