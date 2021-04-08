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Bucchioni: "Gente di calcio che parla di Gattuso. Ma le partite le vedono?"

Bucchioni non gradirebbe Gattuso come tecnico della squadra viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2021 18:49
Bucchioni: "Gente di calcio che parla di Gattuso. Ma le partite le vedono?" -
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Bucchioni: "Gente di calcio che parla di Gattuso. Ma le partite le vedono?"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato le voci di un possibile arrivo alla Fiorentina dell'attuale allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Ecco il suo tweet: "Gente di calcio (o presunta tale) che parla ancora di Gattuso come un allenatore per squadre che picchiano e lottano. Ma le partite le vedono o sono buoni solo per le provvigioni?".

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