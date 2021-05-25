Bucchioni: "Gattuso aveva chiamato Pradè per dire no alla Fiorentina. Arriva grazie a Commisso"

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina, arriva il commento di Enzo Bucchioni sul colpo viola

A commentare il matrimonio tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni: "Era vicinissimo tempi fa, poi il 17 maggio aveva chiamato Pradé e aveva detto di no. Poi è ripresa la trattativa ieri e si è arrivati alla conclusione. Aveva altre offerte, Mendes era stato chiamato anche dalla Juventus. Lui ha detto sì anche perché fu chiamato già a gennaio ,quando era sbeffeggiato a Napoli. E' nato il feeling con il presidente Commisso ed è per questo che è ripresa la trattativa. Hanno la stessa sintonia, sono partiti dal nulla, hanno gli stessi valori. Il ds dovrebbe essere Goretti, che Gattuso conosce bene".

COMMISSO ESULTA, LE SUE PAROLE SUL NUOVO ALLENATORE GATTUSO

https://www.labaroviola.com/commisso-sono-molto-felice-di-aver-annunciato-gattuso-alla-viola/141090/