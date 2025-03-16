Bucchioni: "Fiorentina signora squadra, senza i lunghi momenti negativi sarebbe in zona Champions"

Secondo Bucchioni la netta vittoria di stasera conferma la qualità della rosa. La classifica è corta e l'obiettivo è riagganciare l'Europa

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha commentato la splendida vittoria della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Stasera abbiamo visto una Fiorentina libera di testa, ci sono i presupposti per ripartire dopo tre mesi di incertezze. Finalmente il tecnico ha trovato una strada da seguire con giocatori funzionali per l'equilibrio del centrocampo. Davanti poi un Gudmundsson decisivo. Questo non ci deve far dimenticare due mesi di calcio inaccettabile. Questa, lo abbiamo visto è una signora squadra, senza i lunghi momenti negativi sarebbe in lotta per la Champions. Fagioli è al centro del gioco, era ora"

"La classifica è corta, Lazio e Juve hanno perso il passo, in sei punti ci sono 5 squadre che possono ambire al quarto posto. La Fiorentina vista stasera puo riagganciare il treno, ha giocatori di alto livello in tutti i reparti. Anche in panchina ci sono soluzioni, adesso mancano 9 giornate e la prospettiva è diversa. Palladino complice la mancanza di esperienza ha commesso diversi errori ma pare aver trovato una quadra. La condizione atletica soprattutto nel momento decisivo della stagione lascia ben sperare. Hanno giocato giovedi e stasera correvano il doppio dei bianconeri. In questo momento sei ancora fuori dall'Europa ma con l'Atalanta alla ripresa la partita è assolutamente aperta".