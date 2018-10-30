Bucchioni: "Fiorentina meno attrezzata di Torino e Atalanta, per l'Europa League è dura"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della corsa all'Europa League ai microfoni di toronews.it: "Il Torino ha più soluzioni nella sua rosa, rispetto alla Fiorentina. Penso però che entrambe se la...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della corsa all'Europa League ai microfoni di toronews.it: "Il Torino ha più soluzioni nella sua rosa, rispetto alla Fiorentina. Penso però che entrambe se la giocheranno per entrare in Europa League. Con loro ci metto anche la Sampdoria, che però a gennaio vende sempre qualcuno, e l'Atalanta, che è tornata in forma dopo lo sbandamento iniziale ed è la più attrezzata di questo gruppo"