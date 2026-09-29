Bucchioni: "Fagioli può giocare ovunque a centrocampo, con quei piedi può fare ogni ruolo"

Il giornalista è intervenuto per parlare della gara di ieri in Turchia di Fagioli

A Radio Bruno è intervenuto il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Fagioli ha giocato da mezzala e non come gioca a Firenze, per Mancini il regista è Tonali, ma comunque ha fatto un'ottima gara perché è un giocatore che può fare tutto. Lo puoi mettere regista o mezzala o trequartista perché il calcio moderno va in questa direzione di fluidità e Fagioli sa giocare con la velocità che serve ora."

Su Vanoli: "Bisogna andare nella direzione che pure Mancini ti mostra ovvero di far coesistere Fagioli con Oulai. Deve essere disciplinato l'ivoriano per portarlo al livello di Fagioli, ci vorrà tempo ma l'obiettivo deve essere questo con anche Atta."

Prosegue: "La Fiorentina non è pronta e lo sappiamo perché ce lo dice sempre Vanoli ogni volta che parla perché col Napoli loro si sono infilati ovunque e potevano farci più male. Ci mancano tanti automatismi sugli esterni, si vede che i giocatori pensano ancora a cosa fare."