Bucchioni duro su Palladino: “Questo è calcio? Mi fa paura una Fiorentina così anche l’anno prossimo”

Durante un intervento a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha espresso un giudizio molto duro sulla prestazione della Fiorentina e sulla gestione tecnica di Raffaele Palladino, nonostante la vittoria, queste le sue parole:

“Ma questo è calcio? 37 giornate di non calcio. Palladino non si deve permettere di dire che ha dato la vita per la Fiorentina in questo anno. Spero che Commisso ripensi alla sua scelta sul tecnico, Firenze è una città della bellezza, i tifosi vanno allo stadio a tifare Fiorentina anche perché è un evento. Palla lunga a Kean lo fanno le squadre che devono salvarsi, è da ottobre che vediamo giocare in questo modo”.

Bucchioni ha poi proseguito:

“Se avesse fatto qualche progresso almeno ma questa squadra non è mai cresciuta, gli infortuni ce li hanno tutti. Gli infortuni si ammortizzano con l’organizzazione di gioco, che non c’è. A fine stagione si devono fare i conti, come ha fatto il tifo che ha supportato nel modo giusto per tutto l’anno. Ma ora si devono dire le cose in faccia con brutalità e viene paura a pensare alla Fiorentina che gioca così anche il prossimo anno”.

Infine un giudizio sulla società:

“E anche Pradè, se c’è stato un fallimento tecnico bisogna mettere in discussione, chi l’ha preso Palladino? Se non è stato lui, che prenda le distanze, altrimenti in discussione ci vada lui. La scelta è stata sbagliatissima, non ci verranno mica a dire che l’ha scelto Barone? Io non vorrei più vedere partite come quella di stasera, poi ci penserà Rocco, che magari vede più lontano di noi“.