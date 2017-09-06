Bucchioni: "I Della Valle si stanno riavvicinando alla Fiorentina. Squadra giovane per essere forti con lo stadio nuovo"

Andrea Della Valle sarà presente in tribuna nella partita contro il Bologna. Diego parla con Pioli" così Enzo Bucchioni a Radio Bruno

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Astori non ha iniziato benissimo, ma avere Gonzalo Rodriguez accanto fa la differenza e ora Gonzalo non c'è più. Astori deve diventare un leader, cosa non facile, forse il mercato avrebbe dovuto aiutarlo.

La partita di sabato 16 settembre contro il Bologna alle 18 dovrebbe essere il giorno buono per il ritorno di Andrea Della Valle allo stadio. Si sono attenutati i veleni che erano arrivati la scorsa stagione dopo Sassuolo.

Anche Diego si sta riavvicinando, mettere in vendita la squadra è stato un gesto quasi di sfida, poi però ad Agosto si è avvicinato fortemente a Corvino e Pioli, ha ricominciato a dialogare con la parte tecnica. Giovani? La strategia è chiarissima, si vuole portare a regime una squadra nel giro di tre anni, che è quando dovrebbe essere pronto lo stadio.

Lo Faso lo seguo da un paio d’anni, secondo me ha devvero grande talento, ma deve crescere. Ha giocato in Serie A, ma ancora non è pronto, però ci si può lavorare tanto.

Laurini e Thereau sono stati presi perchè giocatori esperti e pronti per una squadra di giovani, credo che domenica a Verona giocheranno tutti e due. Tra un mese questa squadra sarà pronta"