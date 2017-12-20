Bucchioni: "I Della Valle hanno deciso di non vendere la Fiorentina. Rifiutata offerta da 190 milioni dall'estero"
A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni che ha rivelato un'interessante retroscena sulla società viola che conferma le tantr notizie fi offerte che sono circolati fino ad ora. Queste le sue parole: "A...
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2017 02:32
A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni che ha rivelato un'interessante retroscena sulla società viola che conferma le tantr notizie fi offerte che sono circolati fino ad ora. Queste le sue parole: "A settembre è arrivata un’offerta dall’estero per l'acquisizione della Fiorentina. L'offerta è stata di 190 milioni ma i Della Valle non hanno nemmeno trattato. La famiglia non vuole vendere la società viola"