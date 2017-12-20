Bucchioni: "I Della Valle hanno deciso di non vendere la Fiorentina. Rifiutata offerta da 190 milioni dall'estero"

A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni che ha rivelato un'interessante retroscena sulla società viola che conferma le tantr notizie fi offerte che sono circolati fino ad ora. Queste le sue parole: "A...

A cura di Redazione Labaroviola 20 dicembre 2017 02:32

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